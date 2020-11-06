Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba, Bafra ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bafra, Çarşamba ve İlkadım ilçelerinde 10 adrese düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.