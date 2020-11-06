Terakki Mahallesi Belediye bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Zonguldak Belediyesi´nin yaptığı çevre düzenlemesi sırasında kaldırım kenarında duran iki ağaçtan biri kökünden ayrılarak devrildi.

Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Durakta sıra bekleyen taksinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle araçta maddi zarar meydana geldi.

O anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar, önlem alınmadan çalışma yapılmasına tepki gösterdi.

Ağaç ise belediye ekiplerince taksi üzerinden kaldırıldı.