Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Buna göre, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçede Özeri, Yeşilköy ve Kışlalar mahallelerindeki 7 evin 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.