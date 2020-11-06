Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 7 ev karantinaya alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 7 evde, yeni tip koronovirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Buna göre, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilçede Özeri, Yeşilköy ve Kışlalar mahallelerindeki 7 evin 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 15:27
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