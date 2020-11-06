Haber Giriş: Kaynak: DHA
Hakkari'de şiddetli yağmur sele neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'de sağanak sele neden oldu. Şemdinli-Derecik karayolu kısmen çöktü, köprüler zarar gördü.
Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak, Şemdinli-Derecik karayolunun Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sele neden oldu.
Kapanan karayolu ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki bazı köprüler de zarar gördü.
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