Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak, Şemdinli-Derecik karayolunun Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sele neden oldu.

Kapanan karayolu ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki bazı köprüler de zarar gördü.