Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde bir evde düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese yapılan baskında, 50 metrekarelik evde 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi. Baskın sırasında davetlilerin halay çektiği görüldü. Polisi görenler evden kaçmaya çalışırken, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.