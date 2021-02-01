Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 23:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
50 metrekare alanda 100 kişiyle düğün yaptılar
Mersin'in Tarsus İlçesinde 50 metrekarelik evde 100 kişiyle yapılan düğün polis baskını ile son buldu.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesinde bir evde düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Adrese yapılan baskında, 50 metrekarelik evde 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi. Baskın sırasında davetlilerin halay çektiği görüldü. Polisi görenler evden kaçmaya çalışırken, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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