Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.
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