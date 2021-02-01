Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kaçak avlanan 9 kişiye 15 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 9 kişiye 15 bin lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez, Divriği, Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde av koruma ve kontrol faaliyeti yaptı.
Ekipler, kaçak avlandığını tespit ettiği 9 kişiyi yakaladı.
Bu kişilere izinsiz avlandıkları gerekçesiyle 15 bin lira idari para cezası uygulandı.
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