Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 kilo eroin elde edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, 30 Ocak'ta Derecik ilçesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasında arama yapıldı.
Araziye atılmış bir çuvalda preslenmiş 4 pakette 2 kilo eroin ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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