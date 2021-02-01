Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, 30 Ocak'ta Derecik ilçesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasında arama yapıldı.

Araziye atılmış bir çuvalda preslenmiş 4 pakette 2 kilo eroin ele geçirildi.