Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 6 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 ev, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Altınözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ziyaret Mahallesi Ziyaret Sokak'taki bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla sokaktaki 6 evin karantinaya alındığı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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