Bitlis’te Hüsrevpaşa Mahallesi’nde inşaatı devam eden 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, yoldan geçen 3 çocuğun üzerine düştü.

Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis özel harekat ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla çocuklar kar kütlesinin altından çıkarıldı.

Çocuklar hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kar kütlesinin altında başka birinin olması ihtimali üzerine çalışmalarını sürdürüyor.