Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte arkadaşını öldüren kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Berk Bilge A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Berk Bilge A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan şüpheli Berk Bilge A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Olay
Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berkay Kesen ile şüpheli Berk Bilge A. arasında tartışma çıkmış, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Berk Bilge A, arkadaşını tabancayla vurarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, arkadaşını "şeytana benzettiği için" vurduğunu söylemişti.
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