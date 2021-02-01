Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşayan Abasiyun ailesi, bir süre önce kızları Merve için polise kayıp ihbarında bulundu.

Ekipler, dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apartta genç kızın cansız bedeninin bulunduğu ihbarını aldı.

Cansız beden genç kadına ait çıktı

Aparta giden polis ekipleri, odada cansız bedeni bulunan geç kız ile ilgili inceleme başlattı ve inceleme sonucunda cansız bedenin aranan Merve Abasiyun’a ait olduğu tespit edildi.

Merve’nin cansız bedeni yapılan otopsi sonrasında köyünde toprağa verildi.

Polis ekipleri Merve’nin ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.