Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bingöl’de kayıp genç kız ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl’de bir süredir kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Merve Abasiyun, bir apartta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşayan Abasiyun ailesi, bir süre önce kızları Merve için polise kayıp ihbarında bulundu.
Ekipler, dün akşam saatlerinde Bingöl merkezdeki bir apartta genç kızın cansız bedeninin bulunduğu ihbarını aldı.
Cansız beden genç kadına ait çıktı
Aparta giden polis ekipleri, odada cansız bedeni bulunan geç kız ile ilgili inceleme başlattı ve inceleme sonucunda cansız bedenin aranan Merve Abasiyun’a ait olduğu tespit edildi.
Merve’nin cansız bedeni yapılan otopsi sonrasında köyünde toprağa verildi.
Polis ekipleri Merve’nin ölümüyle ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
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