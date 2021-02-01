Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyünde yol açma çalışması yürüten karla mücadele ekipleri, bir evin önünde ayaklarından ağaca asılan tilkiyi fark etti.

Tilkinin hayatta olduğunu gören ekipler, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tilkiyi asılı olduğu yerden kurtardı.

Yapılan kontrollerde sağlığında herhagi bir sorun bulunmayan tilki, doğaya bırakıldı.

Tilkiyi ağaca astığı tespit edilen A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.