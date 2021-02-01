Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tatbikata giden helikopterden ay yıldızlı bayrağa selam
[Fotoğraf: AA]
Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin Kars'ta yaptığı "Kış Tatbikatı"na katılmak üzere giden Atak helikopterleri, Kars Kalesindeki Türk bayrağını selamladı.
1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.
Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopterin, Kars Kalesi'nin etrafında dolaşıp Türk bayrağını selamlaması çevredekilerce ilgiyle izlendi.
Kale etrafında tur atan helikopterler, tatbikat alanına gitti.
“Işık ışık, dalga dalga bayrağım!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 1, 2021
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.”
“Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nda görev yapacak olan #ATAK helikopterlerimiz, Kars Kalesi’nde dalgalanan Şanlı Bayrağımızı selamladı. pic.twitter.com/2sDcY9BQbp
Etiketler: Azerbaycan
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