1-12 Şubat arasında devam edecek Azerbaycan ile müşterek "Kış-2021Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" bugün başladı.

Tatbikata katılmak üzere Kars'a gelen 3 Atak helikopterin, Kars Kalesi'nin etrafında dolaşıp Türk bayrağını selamlaması çevredekilerce ilgiyle izlendi.

Kale etrafında tur atan helikopterler, tatbikat alanına gitti.

“Işık ışık, dalga dalga bayrağım!

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.”



“Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nda görev yapacak olan #ATAK helikopterlerimiz, Kars Kalesi’nde dalgalanan Şanlı Bayrağımızı selamladı. pic.twitter.com/2sDcY9BQbp