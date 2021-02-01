Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tuğba Özkan yönetimindeki otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Cemel beldesi kavşağında, Ayşe Nur Yılmaz'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda bulunan Zeynep Özkan, Fatma Özkan, Ömer Arif Kılıç, Tuğba, Dilara Habibe ve Selma Kelkit yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Özkan ve Ömer Arif Kılıç, Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Hakkari'de 2 kilogram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz