Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan A.Ş. idaresindeki minibüs, dün sabah saatlerinde devrilmişti. Kazada öğrencilerden İsmail, Nisa ve Teslime Eser, Melisa Demirel ile Damla Duran hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İlçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü A.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesine sevk edilen A.Ş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında gazetecilerin "aracı aşırı hızlı kullandığınız iddiası var" şeklindeki ifadesi üzerine A.Ş, "Yok, arabayı normal şekilde kullanıyordum" cevabını verdi.