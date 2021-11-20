Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması amacıyla 16 Kasım'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bitlis merkezli Batman, Siirt, Muş ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı, 8 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eş zamanlı olarak 255 jandarma personelinden oluşan 54 unsurun katılımıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon sonucu 31 şüpheliden 23'ü gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturma işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 16-20 Kasım 2021 tarihleri arasında adli makamlara sevk edilmişlerdir. 23 şüpheliden 13'ü tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 8 şüphelinin ise soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçleri ve bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.