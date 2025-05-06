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Türkiye
TRT Haber 06.05.2025 10:58

47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı.

47 ilde FETÖ operasyonu: 208 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 47 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Şüphelilerin kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

FETÖ’nün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi

Operasyonlarda 208 şüpheli gözaltına alınırken, Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman’da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. Ayrıca FETÖ’nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, vergi denetim müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

 

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Gaziantep FETÖ Terörle Mücadele
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