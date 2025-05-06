Şanlıurfa'da sulamada kullanılan 2 kaçak trafo yakalandı

Kayıpsız kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’da drone destekli kontroller sırasında benzerine az rastlanır bir kaçak trafo yöntemiyle karşılaştı.

Şirketin saha ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Koçak Mahallesi’nde 400 dönümlük buğday tarlasının sulanmasında kullanılan mobil hale getirilmiş 2 kaçak trafo tespit etti. Traktör römorkuna yüklenen trafoların, bulunduğu alandaki 4 kuyudan su çekmek için kullanıldığı ve orta gerilim hattına kanca atılarak kaçak şekilde enerji temin ettiği belirlendi.

Şirket yetkilileri, her biri 250 KVA gücündeki trafoların toplamda 200 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu açıkladı. Dicle Elektrik, savcılığa videolu ve belgeli suç duyurusunda bulunarak kaçak trafoların yasal süreç kapsamında mülkiyetine geçirilmesini talep etti.

Kayıp-kaçak oranlarını, bilinçsiz tarımsal sulama artırıyor

2013 yılında başlayan özelleşme sürecinden bu yana şebekesini güçlendirmek adına 6 ilde 62 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, bu sayede kayıp-kaçak oranını yüzde 76 seviyelerinden yüzde 37’ye kadar düşürmeyi başardı.

Şehir merkezlerindeki '3K (kayıpsız-kesintisiz-kaliteli)' olarak adlandırılan bölgelerde bu oran yüzde 14,5 seviyesine inerek Türkiye ortalamasına kadar çekilmiş durumda. Fakat tarımsal sulama amacıyla kullanılan kaçak trafolar ile kaçak şebeke bağlantıları, bu kazanımı gölgeliyor. Özellikle Şanlıurfa’ya bağlı Viranşehir ve Siverek ilçesinde yer alan bazı bölgelerde kayıp-kaçak oranı yüzde 96 seviyelerine ulaşmış durumda.

Diğer yandan Dicle Elektrik, sadece 2025’in ilk dört ayında, 1000’den fazla kaçak trafo tespit ettiğini açıklamıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK regülasyonları çerçevesinde yürütülen özelleşme sürecinde bugüne kadar 14 milyar TL’nin üzerinde yatırımın yapıldığı Şanlıurfa’da, bu yıl itibarıyla toplam yatırım tutarının 15,8 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.