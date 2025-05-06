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Türkiye
AA 06.05.2025 09:27

Kaçakçılık ve suç örgütü suçlarına karışan 22 şüpheli gözaltında

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada kaçakçılık ve organize suç örgütlerine dönük gerçekleştirdiği operasyonlarda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve suç örgütü suçlarına karışan 22 şüpheli gözaltında

Jandarmanın sorumluluk alanı içinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gömeç, Havran ve Karesi ilçelerinde meydana gelen 19 narkotik, kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 22 şüpheliye dönük operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 370 adet sentetik uyuşturucu hap, 32 kök kenevir bitkisi, 32 gram kenevir tohumu, 13 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Balıkesir Kaçakçılık Suç Örgütü
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