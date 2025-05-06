7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 7 ilde operasyon kararı alındı.

Suriye ve Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunan ve maddi kaynak sağlayarak terörizmin finansmanı suçunu işledikleri belirlenen 5’i Türk vatandaşı olmak üzere 27 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınması kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılıkları sevklerine yönelik işlemler için, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri operasyon başlattı.