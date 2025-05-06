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Türkiye
AA 06.05.2025 06:21

Iğdır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Iğdır’da kuvvetli yağış sele neden oldu. Sağanak sonrası evlerde ve hayvan barınaklarında su baskınları yaşandı, Nahçıvan-Iğdır karayolunda kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşım aksadı.

Iğdır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öğleden sonra etkisini artıran yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın yol açtığı sel, kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Selden etkilenen Aralık ilçesindeki köylerde hayvan barınakları ile bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaşanan olumsuzluk üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sel nedeniyle kapanan yol, yapılan yoğun çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sular tahliye edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, Iğdır-Nahçıvan kara yolunda ulaşımın normale dönmesi ve su baskınlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Iğdır Sağanak Sel Yağış
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