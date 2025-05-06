Iğdır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öğleden sonra etkisini artıran yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanağın yol açtığı sel, kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara neden oldu.

Selden etkilenen Aralık ilçesindeki köylerde hayvan barınakları ile bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Yaşanan olumsuzluk üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sel nedeniyle kapanan yol, yapılan yoğun çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açılırken, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sular tahliye edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, Iğdır-Nahçıvan kara yolunda ulaşımın normale dönmesi ve su baskınlarının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.