TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, bu yıl 41'inci kez düzenleniyor.

Bu yılki kutlamaların merkezi Samsun'da gerçekleşiyor, yüzlerce çocuk, geleneksel kıyafetleriyle yürüdü.

Bu çoşkuya ortak olmak isteyen 800'e yakın çocuk korteje katıldı, yağışlı hava nedeniyle çocuklara yağmurluk dağıtıldı.

Helikopterler de paralel uçuşla korteji selamladı

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait 2 gemi, 3 bot ile 2 helikopter, Samsun Yelken Kulübüne ait 15 yelkenli ile bir bot, balıkçı barınağından 10 kayık, Samsunport Limanı'ndan 2 römorkörle yürüyüşe destek verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir deniz polisi ve dalgıçlar da etkinliğe katkı sundu.

Römorkörler denizde su takı yaparken, komutanlığa ait gemilerde, şenliğe katılan çocukların ülkelerinin bayrakları dalgalandı. Helikopterler ise sahile paralel uçuş yaparak korteji selamladı.

Çocuklar yağmura aldırış etmedi

Şenlik yürüyüşüne katılan çocuklar, yağmura rağmen şarkılar söyleyip eğlendi.

23 Nisan şenlik yürüyüşü Tütün İskelesinde son buldu.

Yürüyüşe katılan TRT Çocuk kanalının animasyon ekibi de, büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber, AA