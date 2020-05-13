Haber Giriş: Kaynak: DHA
40 metre savrulup takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: DHA]
Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarpıp 40 metre savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Sürücü Abdullah Şaşmaz, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.
Abdullah Şaşmaz yönetimindeki 70 DA 954 plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'ndaki kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Orta refüje çarpan otomobil, yaklaşık 40 metre savrulduktan sonra aydınlatma direğine çarparak yol ortasında takla attı.
Kazanın ardından sürücü koltuğunda şoka giren sürücü Abdullah Şaşmaz yoldan geçenler tarafından otomobilden çıkarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Aydınlatma direği devrildi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olmadığını belirten sürücü Abdullah Şaşmaz tedaviyi reddetti.
Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol aydınlatma direği ve devrilen otomobilin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
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