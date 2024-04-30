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Türkiye
AA 30.04.2024 22:58

4 ilde sağanak etkili oldu

Uşak, Nevşehir ve Eskişehir'de etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Aksaray'da sağanak sonrası Melendiz Çayı taştı, bölgedeki turistlik alanlar, park ve bahçeler su altında kaldı.

4 ilde sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Araçlar mahsur kaldı

Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Dolu yağışı tarlalar ve ormanlık alanları beyaza bürüdü

Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Nevşehir'de tarım arazileri zarar gördü

Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yer yer etkili olan dolu yağışı sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi.

Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini hissettiren dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.

Çiftçiler kendi imkanlarıyla tarım arazilerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Eskişehir'de evleri su bastı

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu.

Yoğun yağış nedeniyle Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta bulunan bazı evlerin zemin katlarını ve garajlarını su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanları ile su birikintisini tahliye etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de tahliye çalışmalarına destek verdi.

Sürücüler, sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı. Ankara-Eskişehir kara yolu üzerinde biriken su Karayolları ekiplerince tahliye edildi.

Trafik polisleri, sürüceleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Melendiz Çayı taştı

Şiddetli yağış Aksaray'da sele neden oldu

Yollar ve tarım arazileri göle döndü. Melendiz Çayı taştı, bölgedeki turistlik alanlar, park ve bahçeler su altında kaldı. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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