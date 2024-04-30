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Türkiye
İHA, AA 30.04.2024 21:53

Esnafın sahiplendiği 'Yedi Bela Hüsnü' kimseye geçit vermiyor

İstanbul Bağcılar'da esnafın sahiplendiği 'Yedi Bela Hüsnü' isimli kedi, caddeden geçenlere saldırıyor. Hüsnü'nün en büyük düşmanı ise köpekler...

Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafın sahiplendiği kedi, yoldan geçen vatandaşlara ve hayvanlara aniden saldırıyor.

Esnaf, "Yedi Bela Hüsnü"nün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ile vatandaşların tepkilerinin yer aldığı bir video hazırladı. Görüntülerde, kedinin saldırı anı ile yoldan geçenlerin tepkileri yer alıyor.

Yolu mesken tutan kedi, özellikle köpeklere korkulu anlar yaşatıyor.

Köpekler kaçacak yer ararken, sahipleri "Yedi Bela Hüsnü"ye karşı onları koruyor.

Kedinin saldırdığı bazı vatandaşların yolunu değiştirdiği, bazılarının da güldüğü görülüyor.

Kediyi sahiplenen esnaf Cengiz Karaca, “Kedi bir haftadır burada. Mama ve su veriyoruz. Gelen köpek ve diğer kedileri buraya yaklaştırmıyor. Saldırınca korkuyorlar, kaçan oluyor. Özellikle bir amca var o kaçıyor. Diğerlerine de saldırdı. Adı Yedi Bela Hüsnü” dedi.

"İnsanlar bazen yolunu değiştiriyor"

Kedinin saldırma anlarını video yapan Emre Özkan, “Yedi Bela Hüsnü’yü biz besliyoruz. Bir haftadır burada. Gelen geçen vatandaşlara saldırıyor. Vatandaşlar tedirgin oluyor. Müşterilerimiz buraya genelde kedi ve köpekleriyle geliyor. Köpeklere ve kedilere saldırıyor. İsmini Yedi Bela Hüsnü koyduk. İnsanlar bazen yolunu değiştiriyor. Kamera kayıtlarını alıp bazen gülüp eğleniyoruz. İnsanlara saldırdığı görüntüleri parça parça birleştirip video yaptık” şeklinde konuştu.

Sürekli kediyle iç içe olduğunu dile getiren Şeyma Albayrak "Herkese saldırıyor ve komik oluyor. Bana da, bizim köpeğe de saldırdı. Buradan geçen herkese patisini atıyor. Korkuyoruz çünkü köpek falan geliyor. Besliyoruz ama bize nankörlük yapıyor. Sürekli kediyle iç içeyim. Bizim dükkanın önünde yatıyor zaten. Sabah onun saldırmalarıyla uyanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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