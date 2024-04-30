Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.04.2024 20:27

Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe ilişkin emniyet tedbirleri alınacağı belirtildi.

Buna göre, bugün saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

ETİKETLER
Ankara Trafik
Sıradaki Haber
Mardin'de kaza yapan tankerdeki akaryakıt yola döküldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
Çelik: Soykırıma karşı çıkanlara ters kelepçe vurulması hafızalara nakşedildi
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim meydanı mitinge uygun değil
19:30
Beyaz Saray'dan İsrail'e "Refah operasyonuna karşıyız" mesajı
19:25
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası
21:04
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası saldırısını engelleme çağrısı
18:59
Paris'te üniversite öğrencileri Gazze için kampüste eylem başlattı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Yapay kelimeler dilimizi tahrip ediyor
Yapay kelimeler dilimizi tahrip ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ