Çok Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, AA 30.04.2024 17:57

Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ters hava akımına kapılarak düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Valilik ve Güçlükonak Kaymakamlığınca düzenlenen ve dün başlayan, "Güçlükonak Doğa, Kültür ve Su Sporları Festivali"nin ikinci gününde yamaç paraşütü etkinliği yapıldı.

Şırnak-Güçlükonak kara yolunun 25'inci kilometresinde düzenlenen etkinlikte, alandan havalanan yamaç paraşütçüsü R.U.A, bir süre sonra düştü.

Kazada paraşütçü yaralandı.

Yaralı Şırnak Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Paraşütçünün ters hava akımına kapılması nedeniyle düştüğü öğrenildi.

Öte yandan yamaç paraşütçüsünün düşme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ETİKETLER
Şırnak
Sıradaki Haber
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 1 askerimiz şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:30
Beyaz Saray'dan İsrail'e "Refah operasyonuna karşıyız" mesajı
19:25
Trump'a "sus payı" davasında konuşma yasağını ihlalden 9 bin dolar para cezası
19:34
Guterres'ten ülkelere İsrail'in Refah'a olası operasyonunu engelleme çağrısı
18:59
Paris'te üniversite öğrencileri Gazze için kampüste eylem başlattı
18:59
23 ilde "Sibergöz-36"operasyonu: 109 gözaltı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na 1 milyonu aşkın ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü
Ters hava akımına kapılan yamaç paraşütçüsü düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ