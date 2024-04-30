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Türkiye
AA 30.04.2024 16:29

Sahile beyaz kum döken işletmeye 106 bin lira ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken işletmeye 106 bin lira idari cezai işlem uygulandı.

Sahile beyaz kum döken işletmeye 106 bin lira ceza

Bodrum'da sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile beyaz kum döken işletmeye idari cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkisinde villaların olduğu bir sitenin önündeki sahile beyaz kum dökülerek iş makinesiyle serildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kumu döktüğü belirlenen işletmeye kabahatler kanununun ilgili maddesi gereğince 106 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kumun kaldırılması için de işletmeye iki gün süre verildiği öğrenildi.

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