4 ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde buzlanma riskinin artması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet ederek, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bartın'da iki gün yasak

Bartın'da da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

Bu kapsamda 2 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​

Yalova'da skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bu gece saat 22.00'den 2 Ocak saat 08.00'e kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği ifade edildi.

Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."