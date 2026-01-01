Açık -7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.01.2026 21:35

4 ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

Bolu, Bartın, Yalova ve Gaziantep'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

4 ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
[Fotograf: AA]

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde buzlanma riskinin artması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliği açısından alınan bu karara hassasiyetle riayet ederek, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Bartın'da iki gün yasak

Bartın'da da olumsuz hava şartları nedeniyle skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

Bu kapsamda 2 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak Pazar günü saat 08.00'e kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​

Yalova'da skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle bu gece saat 22.00'den 2 Ocak saat 08.00'e kadar elektrikli skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildiği ifade edildi.

Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceleri bulacağı belirtildi.

Buzlanma riskinin oluşacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda motokuryelerin karşılaşabileceği muhtemel olumsuzluklar dikkate alınarak, trafik ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda 2 Ocak Cuma günü ilimiz sınırları içinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Diğer tüm bireysel motosiklet ve scooter kullanıcılarının da toplu taşıma kullanmaları can güvenlikleri açısından önem arz etmekte ve tavsiye edilmektedir."

ETİKETLER
Bartın Bolu Kar Yağışı Motosiklet Yalova Gaziantep
Sıradaki Haber
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırda çıkan yangında Filistinli anne ile çocuğu hayatını kaybetti
23:02
AFAD'dan 'yoğun kar' açıklaması
23:05
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
22:44
İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
21:30
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
20:49
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ