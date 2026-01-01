Açık -7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.01.2026 23:23

Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırda çıkan yangında Filistinli anne ile çocuğu hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail'in evlerini bombalayarak yerinden ettiği Filistinlilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında bir anne ile çocuğunun yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'de yerinden edilenlerin kaldığı çadırda çıkan yangında Filistinli anne ile çocuğu hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki ed-Derec Mahallesi'nde yer alan Yermuk sığınma merkezinde çadırların birinde yangın çıktığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin müdahale ettiği çadırdan Filistinli anne ve çocuğunun cansız bedenini çıkardığı aktarılan açıklamada, yangında bir kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarında çıkan yangının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren 2 yıl boyunca saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evleri yıkılan yüz binlerce Filistinli, çadır kamplarında hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail, 10 Ekim’den bu yana Hamas ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken, Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’ne göre bu süreçte yaklaşık 969 ihlal gerçekleştirdi ve en az 418 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail'in 8 Ekim 2023’te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sonucu Gazze’de 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Trump: Doktorlarımın tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:02
AFAD'dan 'yoğun kar' açıklaması
23:05
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
22:44
İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
23:28
4 ilde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
21:30
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
20:49
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ