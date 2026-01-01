Parçalı Bulutlu -4.6ºC Ankara
Dünya
AA 01.01.2026 20:03

Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, kaçırılanlar oldu.

Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

Vwanga Bölge Sekreteri Iliya Chung, yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin, dün yeni yıl kutlamaları sırasında Plateau eyaletine bağlı Vwanga bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Chung, saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Alabo Alfred de güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiğini ve kaçırılanların kurtarılması için çalıştıklarını kaydetti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkedeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya
