Dünya
01.01.2026 20:05

Trump: Doktorlarımın tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha fazla oranda aspirin aldığını ve elindeki morlukların bu sebeple oluştuğunu söyledi.

Trump: Doktorlarımın tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi.

Gazetenin sorularını telefonda cevaplayan Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı.

Trump, röportajda, bacağında oluşan şişliklere karşı özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "bazı toplantılarda uyuyakaldığı" iddialarını reddederek, sadece gözlerini dinlendirdiğini, işitme sorunuyla ilgili olarak ise "çok fazla insanın aynı anda konuşması durumunda zorlandığını" ifade etti.

ABD medyasında, Trump'ın sağlık sorunları tekrar gündem olmuştu

ABD medyası, geçen hafta, 79 yaşında göreve başlayan en yaşlı başkan olan Trump'ın sağ elinde aylardır geçmeyen bir morluk olduğu konusunu tekrar gündeme getirmişti.

Haberlerde, Trump'ın, ek olarak sol elinin arkasında da renk değişimi veya hafif morluklar olduğunun görüldüğü vurgulanmıştı.

Beyaz Saray'dan söz konusu durumla ilgili yapılan açıklamada, yoğun bir görüşme trafiğine sahip olan Trump'ın sağ elindeki morlukların nedeni, onun sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına ve düzenli olarak aspirin kullanmasına bağlanmıştı.

Trump, son başkanlık seçimi döneminde, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını öne sürmüştü.
 

