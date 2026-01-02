CİMER'e 2025'te 5 milyon 525 bin başvuru yapıldı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) 2025 yılı çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

CİMER'e geçen yıl 5 milyon 525 bin başvuru yapıldığı belirtilen paylaşımda, 2018'den bu yana yapılan başvuru sayısının ise 41 milyonu aştığı belirtildi.

Başvuruların yüzde 96,8'inin cevaplandırıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Ortalama işlem süresi 11 güne kadar düşürüldü. Başvuruların en yoğun olduğu yaş grubu 27-35 olurken, başvuru sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini erkekler oluşturdu. En çok başvuru yapılan konular nüfus işlemleri, tüketici hakları, sosyal yardımlar ve sağlık hizmetleri oldu. Nüfus oranına göre en fazla başvuru yapılan iller Adana, Ankara ve Antalya olarak öne çıktı. Başvuruların yüzde 96'sı dijital kanallar üzerinden yapıldı."

Mobil uygulama devreye alındı

Vatandaşların teknoloji kullanım pratikleri dikkate alınarak 2025'te CİMER mobil uygulamasının devreye alındığı anımsatılan paylaşımda, kullanıcı dostu arayüzü ve hızlı erişim imkanıyla dikkati çeken mobil uygulamanın, CİMER'in dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayarak erişilebilirliği artırdığı vurgulandı.

Paylaşımda, katılımcı demokrasi yaklaşımı doğrultusunda yürütülen analiz ve raporlama faaliyetleri ile gündem oluşturan konuların, vatandaş taleplerinin, görüşlerinin ve şikayetlerin düzenli olarak raporlanarak karar alıcılara sunulduğu belirtildi.

Bu kapsamda 2025'te CİMER'de 374 raporun ilgili kurum ve yetkililerle paylaşılarak vatandaşların politika yapım sürecine dahil olmasına zemin hazırlandığı aktarılan paylaşımda, vatandaş memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlenen eğitimlere 3 bin 168 kişinin katılım sağladığı ifade edildi.

"Daha hızlı, etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı bir hizmet"

CİMER'in Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen "2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri" kapsamında iki kategoride ödül aldığı anımsatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kamu sektörü kategorisinde 'Engelsiz CİMER', kriz yönetimi kategorisinde 'CİMER Deprem Acil' projeleriyle iki prestijli ödüle layık görüldü. Bu başarı CİMER'in kapsayıcı, hızlı ve güvenilir kamu iletişiminde uluslararası ölçekte örnek bir model olduğunu bir kez daha tescilledi. 2026'da CİMER sisteminin yenilenmesi ve yapay zeka entegrasyonu kapsamında yürütülmesi planlanan çalışmalarla sistem verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması, daha hızlı, etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı bir hizmet sunulması amaçlanıyor. Ayrıca 2026'da hayata geçirilecek yoğun eğitim programı ile kullanıcılar nezdinde CİMER'in önemine yönelik farkındalığın artırılması ve cevap kalitesinin yükseltilmesi planlanıyor."