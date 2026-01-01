Açık -5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.01.2026 21:21

Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldıkları yarışma programında kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayan TRT'nin "Taşacak Bu Deniz" ve "Cennetin Çocukları" dizilerinin oyuncularına teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, TRT'nin "Taşacak Bu Deniz" ve "Cennetin Çocukları" dizilerinin oyuncularının, yılbaşı için katıldıkları yarışma programında kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara hediye ettiklerini açıklayarak teşekkür etti.

"Taşacak Bu Deniz ve Cennetin Çocukları dizilerinin kıymetli oyuncuları Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde kazandıkları ödülü devletimizin himayesindeki yavrularımıza armağan ettiler. Bu duyarlı ve örnek davranışları için bakanlığımız ve çocuklarımız adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın umudu evlatlarımıza hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş'ın paylaşımında, yarışmanın ödül törenine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş TRT Aile Çocuk NSosyal
Sıradaki Haber
MİT Başkanı Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
21:39
Bolu ve Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı
20:49
Birçok il için çığ uyarısı yapıldı
20:16
Trump: Doktorlarımın tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin alıyorum
20:04
Nijerya'da yeni yıl kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
21:10
İsviçre'de kayak merkezinde yangın: 40 ölü, 115 yaralı
Bazı illerde eğitime kar tatili
Bazı illerde eğitime kar tatili
FOTO FOKUS
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
Bakan Göktaş'tan TRT dizilerinin oyuncularına teşekkür
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ