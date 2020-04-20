Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan ile mi birleştirilecek? 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması...

4 gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı

Bu hatfa 23 Nisan’ın da resmi tatil olması ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan tatili ile birleştirilerek 4 gün olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan " 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutma konusunda 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili de konuştu.

Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milletimizin çok büyük bir bölümünün açıklaman tedbirlere uyması sayesinde salgının felaket boyutuna ulaşmasının önüne geçtik. Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. " dedi.