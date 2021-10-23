Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
35 yıllık Hükümet Konağı böyle yerle bir oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrollü yıkımı yapılan 35 yıllık Hükümet Konağı yerle bir oldu. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde deprem dayanıklılık testini geçemeyen 35 yıllık Hükümet Konağı'nın yıkımına başlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan bina yaklaşık 1 saatlik çalışma sırasında aniden yıkıldı. Kontrollü yıkım anı kameraya yansıdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş yıkım öncesi incelemede bulundu.
İncelemeler sırasında binanın bir kısmı aniden yıkıldı.
Etiketler: Bursa
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