Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ elebaşının kitaplarını satan kadın gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon Valiliği, internetten FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapları satan kadının gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik araştırmalar kapsamında 24 yaşındaki A.N.A'nın internette FETÖ elebaşı ve kurucusu Fetullah Gülen'e ait kitapların satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Sürmene ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan 2 cep telefonu, 2 hard disk ve SIM karta el konuldu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Trabzon
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