Polis ekipleri, bazı şahısların sosyal medya üzerinden kadın ismiyle sahte hesap açarak dolandırıcılık yaptığı ihbarını alarak çalışma başlattı.

Şüpheli A.K., E.K. ve H.H.K. isimli şahısları tespit ederek dinleme ve sinyal takibine başlayan polis ekipleri, dolandırıcılık olayında M.Ö., M.G., A.Y ve M.A.Ç. isimli şahısların da yer aldığını belirledi.

37 kişiyi 40 bin lira dolandırdılar

Ekiplerin tespit ettiği 7 kişinin sahte hesapla 37 kişiyi 40 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 8 adrese yapılan eş zamanlı operasyonla 7 kişi yakalanırken, çok sayıda kullanılmış uyuşturucu madde kapsülü, silah fişeği ve suçta kullanılan cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan 7 kişi Cumhuriyet Savcılığında yapılan işlemlerin ardından Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hâkimliğine çıkardı.

M.A.Ç. ve A.Y. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., E.K., H.H.K., M.Ö. ve M.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.