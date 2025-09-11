3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Avşar Mahallesi'nde dün gece, bir evden çığlık atan çocuk sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darp edilmiş 3,5 yaşındaki bir erkek çocukla karşılaştı.
Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, çocuğun evde bulunan annesi H.A. ve kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.