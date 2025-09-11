Az Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.09.2025 12:08

3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile erkek arkadaşı tutuklandı.

3,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Avşar Mahallesi'nde dün gece, bir evden çığlık atan çocuk sesleri gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış ve darp edilmiş 3,5 yaşındaki bir erkek çocukla karşılaştı.

Ağır yaralı olarak ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, çocuğun evde bulunan annesi H.A. ve kadının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.A.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Konya Toplumsal Şiddet Çocuk
Sıradaki Haber
Gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 5 milyona yakın yolcu geçiş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Dünyaca ünlü isimlerin İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettikleri metindeki imza sayısı 4 bini aştı
12:51
Bakan Bayraktar: Gastech 2025'te doğal gazda arz güvenliği için önemli anlaşmalar yapıldı
12:54
Bakan Uraloğlu: Öğrencilere 2 milyon 407 bin tablet bilgisayar ulaştırıldı
12:36
İzmir'de sokaklar yine çöp yığınlarıyla doldu
12:27
Marmara'da batan kargo gemisine ilişkin soruşturmada takipsizlik
12:22
MEB: Doğa Koleji'nde eğitim öğretim kesintisiz devam edecek
Konya'da kuraklığın etkisiyle su kaynakları dip seviyeleri gördü
Konya'da kuraklığın etkisiyle su kaynakları dip seviyeleri gördü
FOTO FOKUS
Sardes Antik Kenti’nin tarihe dokunan emekçileri
Sardes Antik Kenti’nin tarihe dokunan emekçileri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ