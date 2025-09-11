Açık 22.2ºC Ankara
Türkiye
AA 11.09.2025 10:35

Tekirdağ'da göletler kurudu, adacıklar oluştu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti’nde doluluk oranı yüzde 2’nin altına düştü. Su çekilmesiyle göletin bazı bölgelerinde çatlaklar, adacıklar ve çamur tabakaları oluştu.

Tekirdağ'da göletler kurudu, adacıklar oluştu

Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallelere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde doluluk oranı yüzde 2'nin altına düştü.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar, bazı yerlerinde adacıklar, çamur tabakası ve otlar oluştu.

Fotoğraf: AA

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tekirdağ'daki birçok baraj ve göletin seviyesinin ciddi oranda düştüğünü aktaran Konukcu, "Bu yıl Tekirdağ'da yeteri kadar kar yağışı olmadı. Yağmurlar da istenilen miktarda düşmediği için yaz aylarındaki aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında sorunlar yaşanmaya başladı. Kentteki bütün su kaynaklarının su seviyelerinde düşüşler oldu" dedi.

Fotoğraf: AA

Tekirdağ Kuraklık İklim Değişikliği
