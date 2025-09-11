Açık 15.1ºC Ankara
Türkiye
AA 11.09.2025 02:21

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Ümraniye'de, İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına otomobil ise refüje çarptıktan sonra diğer şeride geçip ters döndü.

Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İETT İstanbul Trafik Kazası
OKUMA LİSTESİ