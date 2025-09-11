Gurbetçi sezonunda sınır kapılarından 5 milyona yakın yolcu geçiş yaptı

Her yıl haziran ayının 22'sinde başlayıp eylülün ilk haftasıyla tamamlanan ve "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemde sınır kapılarında yoğun araç ve yolcu trafiği yaşandı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 sınır kapısından bu dönemde günde ortalama 62 bin 743 yolcu ve 15 bin 638 araç geçiş yaptı.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geliş ve dönüş yolunda en çok Bulgaristan'a açılan Kapıkule'yi tercih etti. Gurbetçi sezonunda Kapıkule'yi 2 milyon 500 bin 837 kişi kullandı. Aynı dönemde Kapıkule'den 604 bin 202 araç geçiş yaptı.

Kapıkule'yi 959 bin 486 yolcu geçişiyle Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı takip etti. Bu dönemde Hamzabeyli'den 656 bin 278, Pazarkule'den 331 bin 460, Dereköy'den ise 445 bin 929 yolcu geçişi yaşandı.

Trakya'daki sınır kapılarından 22 Haziran-7 Eylül döneminde 4 milyon 893 bin 990 yolcu ile 1 milyon 215 bin 765 araç geçiş yaptı.

Alınan tedbirler geçişleri hızlandırdı

Sınır kapılarında alınan tedbirler, bu yıl gurbetçilerin geçişlerini hızlandırdı.

Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda geliş ve gidişlerinde sorun yaşamaması için bu yıl pek çok önlem alındı.

Sınır kapılarında ilave peronlar açılırken, personel sayısı da artırıldı.

Tedbirler sayesinde en yoğun günlerde dahi araç geçişleri bir saatin altında gerçekleşti. Geçmiş yıllarda özellikle yaz aylarında 4-5 saat olabilen bekleme süreleri, bu yıl ortalama 39 dakikaya kadar düştü.

Dönüş trafiği sınır kapılarında az sayıda da olsa devam ediyor.