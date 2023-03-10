Gaziantep'in İslahiye ilçesi, asrın felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri. Depremden sağ çıkan Cankaya ailesinin evleri yıkıldı. "Kivi" isimli kedileri ise enkaz altında kaldı.

"Harfiyatın altında öldü sandım"

55 yaşındaki depremzede Meryem Cankaya , "Evim gitti depremde eşyalarım gitti ben sandım ki harfiyatın altında öldü. İŞKUR'da çalışıyorum, çalıştığım bütün ekiplere resmini verdim, kimi gördüysem tarif ettim" dedi.

"3 polisle beraber aldık"

31 gün sonra çok sevdiği can dostuna kavuşan Cankaya, yaşadıklarını anlattı:

"Enkazın altından polislerle beraber aldık. 3 tane polisle beraber hatta onlar bana dedi ki abla gitme düşersin. Ölsem bile yine alırım dedim. 1 milyonluk evim gitti, 500 bin liralık eşyam gitti, kedim bana geldi ya hiçbiri umurumda değil, bu Allah'ın bir mucizesi. Ben yine çalışır yine yaparım, şükür ki bir can kurtuldu."

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkaz altında kalan kivi 31 gün sonra canlı olarak çıkarıldı. 15 kilodan 4 kiloya düşen Kivi sahibine teslim edildi.

Haber: Şahin Şahin

Kamera: Ayhan Yaşar