3 ilde yaşanan trafik kazalarında 25 kişi yaralandı

Trabzon'un Arsin ilçesinin Rize Caddesi'nde K.T.İ. idaresindeki pikap ile T.M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve beraberlerindeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Taşoluk beldesi mevkiinde kamyonet ile otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6'sı çocuk 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Yeniorman Mahallesi'nde H.S. idaresindeki SUV tipi araç ile M.U. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen SUV'da bulunan 5 kişi sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü M.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.