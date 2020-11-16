PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Van, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettiği belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Halkın huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.