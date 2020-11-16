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3 ilde terör operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
3 ilde Van merkezli operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Van, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettiği belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Halkın huzur ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:15
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