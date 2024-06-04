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Türkiye
TRT Haber 04.06.2024 16:32

3 ilde orman yangını

Bursa, Antalya ve Muğla'da aynı saatlerde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Antalya'nın Aksu ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. 

İlk yangın ihbarı Bursa'dan geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçenin Topuk mevkisinde çıkan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Antalya

Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 

3 ilde orman yangını

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak ve 4 helikopter, 44 arazöz, çok sayıda orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Jandarma ekipleri yol kenarında başlayan yangınla ilgili bölgede çalışma başlattı.

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