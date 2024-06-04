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Türkiye
AA 04.06.2024 14:47

İliç'te maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin daha naaşına ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldı

İliç'te maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 1 işçinin daha naaşına ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Açıklamayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan işçi kardeşlerimizden birinin daha bedenine ulaştık. Acılı ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Toprak altında kalan tüm işçilerimize ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin de 4 Mayıs'ta cenazelerine ulaşılmıştı.

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Erzincan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Heyelan
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