Bursa'da orman yangını

Orhaneli ilçesi Topuk ile Göktepe mahalleleri arasındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit'te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.