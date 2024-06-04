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Türkiye
DHA,AA 04.06.2024 14:38

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan 38 araçla, havadan ise 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını

Orhaneli ilçesi Topuk ile Göktepe mahalleleri arasındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da orman yangını

Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit'te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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