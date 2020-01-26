Elazığ’da 24 saatin sonunda 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız, 28. saatte de anne Ayşe Yıldız, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Tüm Türkiye'nin konuştuğu o kahramanlar TRT Haber'de o anları anlattı.

Jandarma Yüzbaşı Yusuf Mataracı, "Çalıştığımız yer çok dar, karanlık ve havasız bir ortamdı. Çok uzun soluklu bir arama kurtarma faaliyeti icra ettik. Yaklaşık 12 saat sürdü" dedi.

Elazığ depreminde uzun saatler sonra bir mucize gerçekleşmiş, 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve anne Ayşe Yıldız enkazdan sağ çıkarılmıştı. Kurtarma sırasında canını dişine takan jandarma ekibi @trthaber'de.https://t.co/ttHMQoyysg pic.twitter.com/iuWoiQgSoh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2020

Astsubay Çavuş Zehra Yıldız ise şunları söyledi:

"Kazazedeyi oradan kurtarmak için sesini aldığımızda bir kadın astsubay olarak ben de oraya giriş yaptım. Sürekli uyanık kalması için, şoka girmemesi için konuştum. Ayakta tutabilmeye çalıştık. Tansiyonunu, şekerini ölçtük."

Kaynak: TRT Haber